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İstanbul'da hastane bahçesinde silahlı saldırı

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İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gelen bir kişi, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu A.M.'yi hastane bahçesinde silahla vurarak yaraladı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tedavi için hastaneye gelen A.M. ile alacak- verecek meselesi nedeniyle husumetlisi olduğu öğrenilen S.K. karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yanında bulunan silahı çıkaran S.K., A.M.'ye art arda ateş etti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli polis ve jandarma ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürülürken yaralanan A.M. hastanede tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor. 

 

DHA

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Etiketler beylikdüzü devlet hastanesi silahlı saldırı husumetli
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