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  4. 01 Ocak 2019 15:36

İstanbul'da hastane yangını ! Acil servise elektrik verilemiyor

İstanbul'da, Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde elektrik panolarında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, acil servis ve müşahade odalarının olduğu bölüme elektrik verilemiyor.

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