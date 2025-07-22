İstanbul'da hastanede korkutan yangın
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İstanbul Sarıyer'de bulunan Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Baltalimanı Mahallesi Hisar Caddesi'nde bulunan Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan asansörün elektrik panosunda çıkan yangında dumanların fark edilmesiyle itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.
Hastanede tedavi gören hastalar tedbiren tahliye edildi.
Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın kısa sürede söndürülürken asansörde hasar oluştu.
DHA
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