İstanbul'da hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi

Esenler'de özel bir hastanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tahliye edilen hastalar başka hastanelere nakledildi.

Yangın saat 11.30'da Esenler Birlik Mahallesi'nde bulunan özel hastanede çıktı. 6 katlı hastanenin çatı katındaki elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

ZAMANLA YARIŞTILAR

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında hastane çalışanları zamanla yarıştı. Hemşireler yenidoğan bebekleri kucaklarına alarak hastane bahçesinde bekledi. Hastanenin kapalı olan depo kapısından da dumanlar çıktığı görüldü. Depo kapısı açılarak duman tahliye edildi. Hastane çalışanları depo kapısının açılmasının ardından hastaları buradan sedyelerle dışarı çıkardı. Yenidoğan bebekler ve yoğun bakımda tedavisi devam eden 6 hasta, ambulanslarla Bağcılar'daki bir özel hastaneye sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi boyunca hastane çalışanları da bahçede bekledi. Kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu belli olacak.

DHA