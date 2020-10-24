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  4. 24 Ekim 2020 10:36

İstanbul'da hırsızlık girişimine suç üstü kamerada

Küçükçekmece'de 12 ayrı suçtan aranan şüpheli, hırsızlık girişimde bulunduğu sırada polis ekipleri tarafından cadde üzerinde yakaladı. Polis ekiplerine direnen şüpheli, yere yatırılıp ters kepçe takılarak gözaltında alındı.

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Olay, Küçükçekmece Sultan Murat Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre polis ekipleri, farklı illerde işlenen 12 ayrı suçtan aranan S.G isimli kişiyi takibe aldı. Cadde üzerinde bir iş yerine girip hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliyi polis ekipleri yakaladı. Polis ekiplerine direnerek kaçmaya çalışan S.G., yere yatırıldı. Ters kepçe takılarak gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. 

O ANLAR KAMERADA

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin polise direndiği, ekiplerin de kişiyi yere yatırıp ters kepçe taktığı görüldü. 

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