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İstanbul'da hortum paniği kamerada

İstanbul'da hortum paniği kamerada

İstanbul'da bugün yaşanan hortum paniği saniye saniye kameralara yansıdı. Kısa süreli paniğe yol açan hortum büyük korkuya yol açtı.

İstanbul'da Eminönü'nde öğle saatlerinde bir anda beliren hortum paniğe neden oldu.

Üsküdar sahilinde hortumu gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Etiketler hortum istanbul video hava durumu
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