İstanbul'da hortum paniği kamerada
İstanbul'da bugün yaşanan hortum paniği saniye saniye kameralara yansıdı. Kısa süreli paniğe yol açan hortum büyük korkuya yol açtı.
İstanbul'da Eminönü'nde öğle saatlerinde bir anda beliren hortum paniğe neden oldu.
Üsküdar sahilinde hortumu gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol