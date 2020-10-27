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  4. 27 Ekim 2020 11:54

İstanbul'da İETT otobüsünde korkutan yangın

İstanbul'da Sefaköy D-100 Karayolu'nda içinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüsün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'da İETT otobüsünde korkutan yangın
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İstanbul'da Sefaköy D-100 Karayolu'nda içinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüsün motor bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Motor kısmındaki yangın otobüs şoförü ve çevredeki sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü. 

 

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