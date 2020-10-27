İstanbul'da İETT otobüsünde korkutan yangın

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul'da Sefaköy D-100 Karayolu'nda içinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüsün motor bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Motor kısmındaki yangın otobüs şoförü ve çevredeki sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol