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İstanbul'da İETT'ye kayıtlı bir özel halk otobüsü çalındı

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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir İETT otobüsü çalındı. Çalındığı Kağıthane'den kilometrelerce uzakta Tuzla'da parçalara ayrılmak istenirken bulunan İETT otobüsünün çalınmasıyla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Yok artık dedirten olay geçen hafta Pazar günü ( 17 Kasım ) İETT'ye bağlı bir özel halk otobüsü sahibinin yaptığı "otobüsüm çalındı" ihbarıyla ortaya çıktı.

Sürücü N.A., 17.Kasım Pazar günü saat 22.40 sıralarında Kağıthane Otobüs garajına park ettiği İETT otobüsünü, sabah yerinde bulamadı ve durumu polise bildirdi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir İETT otobüsü çalındı. Çalındığı Kağıthane'den kilometrelerce uzakta Tuzla'da parçalara ayrılmak istenirken bulunan İETT otobüsünün çalınmasıyla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Otobüste bulunan GPS takip sistemi sayesinde çalınan otobüsün Tuzla'da olduğu tespit edildi.

Emniyet güçleri Tuzla Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde olduğu tespit edilen otobüsü bulmak için harekete geçti ve bir çıkma araç parçaları satan iş yerine baskın yapıldı.

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Baskında Murat H. (46) ve Salih H. ile sökülen otobüs parçalarını ikinci el olarak ucuza aldığı belirlenen Z.A.Ö. (47) gözaltına alındı.

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Otobüste yapılan incelemede iç koltuk ve elektronik akşamların kısmen söküldüğü, operasyon sırasında söküm işinin devam ettiği belirlendi.

 

DHA

Etiketler iett oobüsü özel halk otobüsü otobüs hırsızları
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