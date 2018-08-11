İstanbul'da iğrenç olay! İki kızını taciz eden adamla içki içti

İstanbul’da ailesiyle yaşayan 12 yaşındaki Y.Y. isimli kız çocuğu 31 yaşındaki kuzeni T.A’nın cinsel istismarına uğradı. Tutuklanan T.A. ilk duruşmanın ardından serbest bırakıldı. Çocukken aynı kişinin istismarına uğrayan abla B.Y, küçük kardeşine bakmak için ayrı eve çıkarak çalışmaya başladı. Abla B.Y, “İstismar bizim kaderimiz olmaktan çıksın. Annem, babam bizden özür dilemesin ama en azından adalet yerini bulsun” dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

T.A. olayın ortaya çıkmasının ardından “çocuğun basit cinsel istismarı” suçundan tutuklandı. Hakkında dava açılan T.A’nın avukatı, ilk celsenin ardından tutukluluğun devamının reddi için İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe verdi. Mahkeme tahliye talebini reddederek bir üst mahkemeye gönderdi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi ise T.A’nın tahliye edilmesine hükmetti.

"ABLANI ÖLDÜRÜRÜM"

İkinci celsede istismara maruz kalan Y.Y. ifade verdi. Y. Y. olay gününü anlatarak, “Beni arka odaya çağırdı. 'Masaj yapar mısın?' dedi. Bir şey diyemedim. Masaj yaptım, sonra saldırmaya başladı. Bağırdım... O sırada babamlar içeriye girdi. Ablam gelince polisi aradık. 3 ay önce yine taciz etmeye kalkmıştı. Boğazımı sıkıp kimseye söylememem için tehdit etmişti. Ablanı öldürürüm dedi” ifadelerini kullandı.

İÇİNE KAPANDI

Abla B.Y. ise aynı kişi tarafından kendisinin de tacize uğradığını fakat kimsenin aldırış etmediğini belirterek, “Bizim ailemiz eve para getirince çocuklarının başını okşayan insanlar. Ben tacize uğradığımı babama söylediğim gün babam gidip onunla aynı masada rakı içti. Babama onu eve almaması için çok ısrar ettim. Ara ara bizim evdeyken uyuşturucu kullanıyordu. Olay resmi makamlara gidince kuzenimin ailesi gelip para teklifinde bulundu. Babamlar benden habersiz parayı alıp avukatı aramış olaydan vazgeçmek için. Üzerine bir de böyle bir şey yok diye yalan ifade verdiler. Kardeşim içine kapandı. Sokağa çıkamaz hale geldi. Kardeşimi pisliğin içinden kurtarmak için borç harç yapıp ev tuttum. Şu an ben çalışıyorum, kardeşim okula gidiyor” diye konuştu.

İkinci celsede tanıkların ve istismara uğrayan Y.Y.’nin ifadesine rağmen mahkeme heyeti avukatların tutuklama talebini reddetti.