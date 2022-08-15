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İstanbul'da iki araç kafa kafaya çapıştı: 4 yaralı

İstanbul'da iki araç kafa kafaya çapıştı: 4 yaralı

İstanbul Sancaktepe'de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.50'de Eyüpsultan Mahallesi İmamrabbani Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçen 33 XX 488 plakalı otomobil, 34 XX  1713 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçtaki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 4 yaralı, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan cadde araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler sancaktepe
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