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İstanbul'da iki kadının katledildiği olaya yayın yasağı

İstanbul'da iki kadının katledildiği olaya yayın yasağı
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İstanbul'da iki genç kadının öldürülmesine ilişkin olaya yayın yasağı getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, S.Ç. tarafından A.H. ve İ.U.'yu öldürerek intihar etmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talep yazısında, medyada yer alan yayınlarda, toplum sağlığı ve ahlakı ile kamu düzeninin bozulması riskinin meydana geldiği bu nedenle soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı kararı alınması talep edildi. Talep yazısında ayrıca, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin ve genel sağlığın korunması amacıyla konuyla ilgili internet ortamında yer alan haberlere erişimin engellenmesi kararı verilmesi de talep edildi. Talebi değerlendiren hakimlik, Basın Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı verilmesine, konuyla ilgili internet ortamındaki haberlerin içeriklerinin çıkarılmasına ve erişim engeli kararı alınmasına karar verdi. Hakimlik, kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına gönderilmesine ve en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine hükmetti. 

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DHA

Etiketler istanbul fatih iki kadın öldürüldü cinayet
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