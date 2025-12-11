  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da ilkokulda korkunç iddia: Zehirleme girişimi mi, komplo mu ? 1 kişi tutuklandı...

İstanbul'da ilkokulda korkunç iddia: Zehirleme girişimi mi, komplo mu ? 1 kişi tutuklandı...

Güncelleme:

Arnavutköy Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda iddiaya göre temizlik personeli, okul müdürünü zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan Z.S.'yi tanıyan veliler hizmetli kadına komplo kurulduğunu iddia etti.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanılan bir ilkokulun temizlik görevlisinin okul müdürü ve yönetimini zehirlemek maksadıyla tavuk yemeğine çamaşır suyu döktüğü iddia edilerek şikayet edildi. Şikayetler üzerine okulun temizlik görevlisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün Şeyh Şamil İlkokulu çevresinde okulda görevli temizlik görevlisi Züfre S.'yi tanıyan veliler ve yakınları okula gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Kimin suçu varsa hepsi ceza alsın"

Züfre S.'nin eski çalışma arkadaşı Gizem Yılmaz, "Ben 3 yıl önce bu okulun kantininde çalıştım. Züfre arkadaşımı da yaklaşık 10 senedir tanıyorum. 3 yıl boyunca birlikte çalıştık. Bu kadının böyle bir şey yapması mümkün değil. Sokaktaki canlılara bile bakan bir insan. Kaldı ki insan sağlığına zarar verecek biri asla değildir. Arkadaşımızdan bildiğimiz kadarıyla, kadrolu olduğu için çalışmalarını mı istemiyorlardı, ne yapıyorlardı bilmiyoruz ama sürekli mobbing uygulamaya başladılar. Arkadaşımız da gidip şikâyet etti. Şikâyetten sonra müfettişler gelip gitmeye başladı. Bu olaydan sonra araları ister istemez gerginleşti. Daha sonra da böyle bir şey yapıldı. Bu kesinlikle olacak bir şey değil. Burası okul; temizlik malzemeleri burada olacak tabii ki. Bu okulda neden yemek yapılıyor? Ayrıca arkadaşımızın bunu yaptığı görülmüyor. Yemeğin içine bir şey kattığı görülmüyor. Neden suçlanıyor ? Müdür Bey ‘Ben gözümle gördüm' demiş. Eğer gerçekten gördüyse, kamera da müdür beyin gördüğünü görmüştür. Peki kamera kayıtları nerede? Neden açıklanmıyor? Tüm kamera kayıtlarının ortaya çıkmasını istiyoruz. Arkadaşımızın suçsuz yere yattığını düşünüyoruz ve kimin suçu varsa hepsinin ceza almasını istiyoruz." dedi.

"Kadrolu çalıştığı için bir şey yapamadılar ama çok mobbing uyguladılar"

Eski okul aile birliği başkanı Aysun Özer ise "Ben de daha önce 2 yıl burada okul aile birliği görevlisiydim. Arkadaşımız 14 yıldır bu okulda. Bunun bir komplo olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün veliler de dahil herkes bu durumun farkında. Daha önce yaşanan sürtüşmelerle ilgili intikam amaçlı yapıldığı belli. Kadını lojmandan çıkarmak istediler. Kadın kadrolu olduğu için işlem yapamadılar ama çok büyük mobbing uyguladılar. Yeni gelen bazı temizlik işçilerinin müdüre yakın davrandığını düşünüyorum ve bu kurguya onların dahil olduğuna eminim. Kriminal sonuç gelmeden ‘etin içinde çamaşır suyu bulundu' deniyor ama ortada pişmiş bir yemek yok, yiyen yok, zehirlenen yok. Bu nasıl bir zehirlenme gerekçesiyle tutuklama oluyor? Et üç gün okulda bekletiliyor, üç gün sonra kriminal incelemeye gönderiliyor. Neden bekletiliyor? Arkadaşımıza müdür bu durumu söylediğinde, ‘Hocam polisi çağırın, tutanak tutun, savunmamı yazayım' diyor. Neden pazartesi yapılmıyor da salı akşamı şikâyette bulunuluyor, çarşamba günü et gönderiliyor? Bu, müfettişlere ve Milli Eğitim'e yaptığı şikâyetler nedeniyle kadına kurulmuş bir komplo" şeklinde konuştu.

"Yeni personelle birlikte kardeşime tuzak kurdular"

Züfre'nin ablası Ayşe Kaplan ise, "Bir parça et varmış. Kız kardeşim mutfakta kendine kahvaltı hazırlıyormuş. Eti oraya koymuşlar, üç saat boyunca kimse yanaşmamış. Yukarıda müdür kameraya çekiyor; fotoğrafını, videosunu alıyor. Kardeşim dönerken izliyormuş. Çamaşır suyu şişesini de oraya koyuyorlar. Temizlik personeli gelip ‘Yemek çok acayip kokuyor, çamaşır suyu kokuyor' diyor. Müdürüne haber veriyorlar. Müdür gelip ‘Evet, çamaşır suyu var' diyor. Züfre de ‘Ne diyorsunuz hocam? Polisi çağırın, tutanak tutulsun, aklanayım' diyor. Müdür ise olayı yumuşatmaya çalışıp geçiştiriyor. İki gün böyle oyalıyorlar. Sonra videoları karakola götürüyor. Kız kardeşim personeli kadroya aldırmak istemediği için daha önce de çeşitli kumpaslar kurulmuştu. Yeni personellerle birlikte kardeşime tuzak kurdular" dedi.

Müdürün ifadesine ulaşıldı, "Canımıza kast etti"

Yapılan soruşturma kapsamında Okul Müdürü Y.B.'nin emniyete verdiği ifadeye ulaşıldı. Müdür Y.B.'nin ifadesinde, "Züfre S. isimli şahıs bana ve okul yönetimine yapılan yemeğe çamaşır suyu koyarak bizim hayatımıza kast etmiştir. Canımıza kast eden Züfre S. isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

İHA/DHA

text-ad
Etiketler okul ilkokul tavuk yemeği çamaşır suyu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uyuşturucu ve cinsel menfaatten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un savcılık ifadesi ortaya çıktı Uyuşturucu ve cinsel menfaatten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un savcılık ifadesi ortaya çıktı Türkiye'de 2 bin 500 yıllık bir tarihi keşif daha... Büyük gizem çözülmüş olabilir! Türkiye'de 2 bin 500 yıllık bir tarihi keşif daha... Büyük gizem çözülmüş olabilir! Hangi takımın taraftarı hangi partiye oy veriyor anketi sonuçlandı Hangi takımın taraftarı hangi partiye oy veriyor anketi sonuçlandı İslam Memiş altın ve gümüş için 2026 tahminlerini açıklayarak uyardı! İslam Memiş altın ve gümüş için 2026 tahminlerini açıklayarak uyardı! Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: ''Bu meseleyi çözün'' Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: ''Bu meseleyi çözün'' Eğlence mekanından kovuldu, geri dönüp solisti öldürdü! Eğlence mekanından kovuldu, geri dönüp solisti öldürdü! Hava sıcaklıkları artıyor ama kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Hava sıcaklıkları artıyor ama kuvvetli sağanak ve kar geliyor! 4 çocuk annesi genç kadın çocuklarının gözü önünde öldürüldü, katil yine çok tanıdık! 4 çocuk annesi genç kadın çocuklarının gözü önünde öldürüldü, katil yine çok tanıdık! Aycan Yanaç, gece kulübünde kavgaya karıştı... ''Suratıma vurup saçlarımdan çekip yere yatırdı'' Aycan Yanaç, gece kulübünde kavgaya karıştı... ''Suratıma vurup saçlarımdan çekip yere yatırdı'' Tacizci sınıf öğretmeninin cezası belli oldu! Kararı duyunca ayakta alkışladılar Tacizci sınıf öğretmeninin cezası belli oldu! Kararı duyunca ayakta alkışladılar
Elazığ semalarında heyecan yaratan görüntü! Gökyüzü bir anda aydınlandı Elazığ semalarında heyecan yaratan görüntü! Gökyüzü bir anda aydınlandı MHP ağzındaki baklayı çıkardı: 120 sayfalık terörsüz Türkiye raporundan ''ceza indirimi'' çıktı! MHP ağzındaki baklayı çıkardı: 120 sayfalık terörsüz Türkiye raporundan ''ceza indirimi'' çıktı! Aleyna Tilki'den radikal imaj değişikliği... Artık onu tanımak imkansız! Aleyna Tilki'den radikal imaj değişikliği... Artık onu tanımak imkansız! TBMM'deki cinsel istismar skandalında yeni iddia! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı TBMM'deki cinsel istismar skandalında yeni iddia! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı İstanbul'daki tarihi eser operasyonunda ele geçirilenler ''yok artık'' dedirtti İstanbul'daki tarihi eser operasyonunda ele geçirilenler ''yok artık'' dedirtti Erdoğan'dan patronlara çok konuşulacak asgari ücret çağrısı Erdoğan'dan patronlara çok konuşulacak asgari ücret çağrısı Merkez Bankası merakla beklenen yılın son faiz kararını açıkladı Merkez Bankası merakla beklenen yılın son faiz kararını açıkladı ''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Ünlü gazeteci tutuklandı! ''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Ünlü gazeteci tutuklandı! Cinayetten gözaltına alınmışlardı: Güllü'nün kızı ve arkadaşının kaçış planı ortaya çıktı Cinayetten gözaltına alınmışlardı: Güllü'nün kızı ve arkadaşının kaçış planı ortaya çıktı