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  4. 30 Ekim 2018 10:43

İstanbul'da inanılmaz hırsızlık

Kadıköy'de 3 kadın, at arabasıyla geldikleri sokaktaki yağmur suyu tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgalları çaldı. Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

İstanbul'da inanılmaz hırsızlık
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Olay, 25 Ekim Perşembe günü Kadıköy Bostancı Mahallesi Çınarcı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; at arabasıyla sokağa gelen 3 kadın, burada bulunan yağmur suyu tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgalları çaldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARISINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokağa gelen 3 kadın bir süre etrafı kontrol etti ve demir mazgalları at arabasına koyup olay yerinden hızla uzaklaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. 

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