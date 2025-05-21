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İstanbul'da inşaatta göçük: 3 kişi mahsur kaldı

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İstanbul Sancaktepe'de bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Göçük altında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaat alanında kazı çalışması yapılırken henüz bilinmeyen nedenle toprak kaydı. 3 işçi toprak altında kalırken diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan işçiler sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

İstanbul Sancaktepe'de bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Göçük altında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

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Etiketler istanbul sancaktepe inşaat Goçük
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