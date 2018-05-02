İstanbul'da intiharı canlı canlı yayınladılar

Maltepe’de 12 katlı bir binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı, vatandaşlar film gibi izlerken, bazıları ise cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın yaparak olayı anlattı. Bir diğer olay ise Tekirdağ' da yaşandı, bir inşaat firmasında işçi olarak çalışan Armağan K., intihar etti. K.'nun, intiharını sosyal medya hesabından canlı yayınladığı ortaya çıktı.



İNTİHAR GİRİŞİMİNİ CANLI YAYINLADILAR

Olay, 23.30 saatlerinde, Maltepe’de bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, işsiz olduğu için K.A. sokak üzerinde bulunan inşaat halinde ki on iki katlı bir binanın teras katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, binanın altında şişme yatak açarken, polis ekipleri de şahsı ikna etmeye çalıştı. 1 saat süren çalışmaların ardından K.A. polis ekiplerinin ikna etmesi üzerine intihardan vazgeçti. K.A. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, aşağıda toplanan vatandaşlar intihar girişimini film gibi izlerken, bazılarının ise cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yapması ise dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

İNTİHARINI CANLI YAYINLADI

Çerkezköy’de bir inşaat firmasında işçi olarak çalışan ve bir süre önce eşinden boşanan 1 çocuk babası Armağan K., bugün bir süre eski eşi ve çocuğuyla görüştü. Akşam saatlerinde bir arkadaşının işyerine uğrayıp kablo alan K., ardından yalnız yaşadığı evine gitti. K., cep telefonu ile Facebook hesabından canlı yaparken, helallik isteyerek, doğalgaz borusuna kablo ile kendisine astı. Bu sırada canlı yayını gören ve intiharı saniye izleyen arkadaşlarından biri durumu polise bildirip, hemen K.’nun evine koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, apartman yöneticisinden alınan yedek anahtarla eve giren sağlık ve polis ekipleri K.’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından K.’nun cesedi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp K.mu’na gönderildi. Polis, K.’nun intiharı sırasında canlı yayın yaptığı cep telefonuna el koyup incelemeye aldı.

‘KATİLLERİM EN SEVDİĞİM İNSANLAR’

K.’nun intiharından önce sosyal medya hesabından, “İçim insan mezarlığı en çok da ben ölmüşüm kuklacı. Adım başı mezar taşım var. Katillerim en sevdiğim insanlar” ve “Her şeyin bir bedeli var!!! Yaptıklarınız da yapamadıklarınız da” şeklinde paylaşımlar yaptığı görüldü.