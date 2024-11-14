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İstanbul'da iş hanında korkunç ölüm: Asansörün altında kaldı

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İstanbul Beyoğlu'nda bir iş hanında mühürlü olan asansörün tamirini yapan Ş.A. (52), asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde caddede bulunan bir iş hanına gelen Ş.A. (52), daha önceden mühürlenen bir asansörü tamir etmeye başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle üst katlardaki asansör aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Asansör boşluğunda bulunan Akyıldız, hızla aşağıya inen asansörün altında kalarak ezildi.

ASANSÖRÜN ALTINA KALARAK ÖLDÜ

Sesleri duyan binadakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipleri, sıkışan Akyıldız'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Sıkıştığı yerden çıkartılan Akyıldız'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından cenazenin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu'nda bir iş hanında mühürlü olan asansörün tamirini yapan Ş.A. (52), asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

'OĞLUMA NE DİYECEĞİM'

Öte yandan Ş.A.'ın ölüm haberini alıp olay yerine gelen eşi, yakınlarına sarılarak ağladı. Acılı eş, "oğluma ne diyeceğim" diyerek sihir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülen kadına sakinleştirici yapıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Etiketler istanbul beyoğlu iş hanı asansör
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