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İstanbul'da iş hanının teras katı alev alev yandı

İstanbul'da iş hanının teras katı alev alev yandı

Küçükçekmece'de 4 katlı bir iş hanının teras katı alev alev yandı. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde 4 katlı iş hanının teras katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede yükselen alevler terası sararken, binada yoğun duman oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. İş hanında hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (DHA)

Etiketler küçükçekmece yangın itfaiye
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