İstanbul'da iş yerinde patlama: Yaralılar var

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Rami Kışla Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde patlama oldu. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.