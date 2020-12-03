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  4. 03 Aralık 2020 08:36

İstanbul’da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda IŞİD ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul’da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent genelinde önceden belirlenen şüphelilere ait 16 adrese baskın düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.
 
 
 

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