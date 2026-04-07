İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınlarında çatışma çıktı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. 2 polis memurunun ise yaralandığı öğrenildi.

Uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştiren teröristlerden birinin öldüğü, 2 teröristin yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Vali Gül: "Konsoloslukta 2,5 yıldır faaliyet yok"

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerindeki incelemelerin ardından açıklama yaptı. Gül, "Yapı Kredi Plaza önünde güvenlik tedbirleri alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Öncelikle başta İstanbul İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere bütün ekibini tebrik ediyorum. Bu büyük saldırıyı, polislerimiz tedbirleri, önlemleri sayesinde olabildiğince hafif şekilde atlattılar. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Bağlantıları ve diğer konuları emniyetimiz çalışıyor. Sizleri belli periyotlarda bilgilendireceğiz. Provokasyon kokan bir hareket, bu bölgede Yapı Kredi Bankası var, onun yanında iş yerleri var. Arka tarafta konsolosluk var. Konsoloslukta yaklaşık 2 buçuk yıldır faaliyet yok. Konsoloslukta devam eden bir çalışma veya diplomatik görevli bulunmuyor. Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. Araçla gelmişler, uzun namlulu silahları var" dedi.





Bakan Gürlek: Soruşturma titizlikle sürüyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Bakan Çiftçi'den açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

Teröristlerden 2'si kardeş

Teröristlerin kimliklerinin tespit edildiğini kaydeden Çiftçi, "İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir" dedi.

İçişleri Bakanlığı: Kimlikleri tespit edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görevli çevik kuvvet polislerimize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2’si, biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere, hafif şekilde yaralanmış olup; hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmiştir. Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

RTÜK'ten uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen olaylara ilişkin, "Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların; sadece resmi makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur" açıklaması yaptı.

RTÜK'ten yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Bu hassas süreçte, bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığı tespit edilmiştir. Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların; sadece resmi makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur. Kamuoyunu doğru bilgilendirme ve sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında Üst Kurulumuzca gerekli idari yaptırımların uygulanacağını önemle hatırlatıyoruz"