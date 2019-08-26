  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Ağustos 2019 07:17

İstanbul'da kabus gecesi ! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye'de, annesi ve ağabeyini tabancayla öldüren, babasını ağır yaralayan şahıs, balkondan atlayarak yaşamına son verdi.

İstanbul'da kabus gecesi ! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
A+ A-

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi Köşk Sokağı'ndaki evlerinde, Emre H. (25), henüz bilinmeyen nedenle annesi İncilay H, babası Hüseyin H. ile ağabeyi Haluk H'yi tabancayla vurdu.

Emre H. daha sonra 4. kattaki evin balkonundan atladı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H, anne İncilay H. ile ağabey Haluk H'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KÜÇÜK KARDEŞ KURTULDU

Sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba Hüseyin H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Saklanarak kurtulduğu ifade edilen küçük kardeş Yunus H'nin de şok geçirdiği için sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Polis ekipleri ve savcılığın bölgedeki incelemesi sürüyor.

AA

istanbul , ümraniye
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM