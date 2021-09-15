İstanbul'da kaçakçılık şebekesi çökertildi

İstanbul'da tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 milyon liralık vurgun yapmaya hazırlanan 8 kişi gözaltına alındı. Depoda ve sevkiyata hazırlanan tırda 10 tonun üzerinde nargile tütünü, 13 bin 500 paket sigara ve cinsel gücü artırıcı 42 bin paket jelin de içinde olduğu yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de bir depoda bir şebeke tarafından yurda kaçak yollarla getirilen TAPDK bandrolsüz nargile ürünleri ile halk sağlığına zararlı performans arttırıcı jeller ve çok sayıda farklı markalara ait parfümlerin saklandığını, söz konusu kaçak ürünlerin Türkiye'nin farklı illerinde ev eşyası ve sabun kolilerinin içerisinde gizlenerek piyasaya sürülmek üzere olduğu istihbaratını aldı.

Şebeke üyelerince kaçak yollarla yurda sokulan tonlarca nargile tütünü ve binlerce paket kaçak sigaranın bulunduğu depoyu takibe alan emniyet güçleri, depoya girip çıkan yük kamyonlarını ve şebekenin üyelerini tek tek tespit edip operasyon için düğmeye bastı. Yürütülen soruşturma kapsamında çay ve tütün aramada görevli hassas burunlu “Öfke” adlı dedektör köpekle birlikte 10 Eylül'de Büyükçekmece'deki depoya operasyon düzenlendi. Baskında 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Depoda ve tırda yapılan aramalarda kaçak olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lirayı bulan daralı ağırlığı 10 buçuk tonu aşkın 130 bin 606 paket kaçak nargile tütünü, 13 bin 500 paket sigara, 42 bin adet performans arttırıcı jel ve ünlü markalara ait bin 26 şişe parfüm ele geçirildi.

Büyük vurgunun şüphelileri emniyette sorguda

Yakalanan şebeke üyeleri, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine götürüldü. Kaçakçılık şüphelisi 8 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, kaçak ürünlerin ise adli emanetlere teslim edileceği öğrenildi.