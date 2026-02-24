İstanbul'da kaçırılan Çinli iş adamı cinayetinde kamera görüntüleri çıktı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

İstanbul'da kaybolan ve Arnavutköy'de toprağa gömülü bulunan Çinli iş adamı Y.W.'ın (38), Çemberlitaş'ta zorla araca bindirildiği güvenlik kamerasına yansıdı. Gasp amacıyla öldürüldüğü belirlenen iş adamının failleri, cinayetin ardından İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtı.

İstanbul'da 24 Ocak'ta kaybolan ve Arnavutköy'de bir tarlada el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömülü bulunan 38 yaşındaki Çinli iş adamı Y.W. cinayetinde yeni ve çarpıcı gelişmeler yaşandı. İş adamının Çemberlitaş Meydanı'nda zorla bir araca bindirildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Havalimanından İtibaren Takip Ettiler

Soruşturmada Y.W.'ın parasını gasp etmek amacıyla öldürüldüğü belirlendi. Faillerin iş adamını İstanbul Havalimanı'ndan itibaren takibe aldığı, Y.W.'ın 19 Ocak'ta Bakırköy'deki bir otelde S.L. isimli şahısla buluştuğu, ardından bir restorana ve oradan Çemberlitaş Meydanı çevresine geçtiği tespit edildi.

Kaçırılma Anı Kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri, Y.W.'ın aracına binmek üzereyken C.W., Z.Q., Z.W. ve C.W. isimli dört şüpheli tarafından zorla başka bir araca bindirildiğini ortaya koydu. Şüphelilerden ikisi aynı anda Y.W.'a ait araca bindi. İki araç önlü arkalı Arnavutköy'deki günlük kiralık bir adrese giderken Y.W.'a ait araç ilerleyen saatlerde farklı bir noktaya bırakıldı.

Failler Yurt Dışına Kaçtı

Cinayetin ardından aranan beş şüphelinin tamamının 20 ve 21 Ocak tarihlerinde İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi. Soruşturma uluslararası boyutta sürdürülüyor.

 

İHA

