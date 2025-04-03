  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini kızının gözü önüne katletti

İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini kızının gözü önüne katletti

Güncelleme:

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, eşini 16 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Kızın babasına engel olmaya çalıştığı öğrenilirken, zanlı gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Bir süredir aralarında sorun olan çift, tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında A.B., eşi A.B.'ye (31) bıçakla saldırdı. O sırada evde bulunan 16 yaşındaki kızları sesleri duyunca anne ve babasının yanına gitti. Babasının annesine bıçakla saldırdığını gören genç kız, araya girerek engel olmaya çalıştı ancak başaramadı. Sesler üzerine aynı sitede oturan komşular polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.B.’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan A.B., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'un göbeğinde eli silahlı boşanma aşamasındaki psikopat kameradaİstanbul'un göbeğinde eli silahlı boşanma aşamasındaki psikopat kamerada3. Sayfa

 

DHA

Etiketler esenyurt kadın cinayeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP boykot listesini güncelledi CHP boykot listesini güncelledi 2 Nisan boykotunun sonuçları belli oldu 2 Nisan boykotunun sonuçları belli oldu Hyundai'nin yeni elektrikli spor otomobili IONIQ 6 resmen tanıtıldı Hyundai'nin yeni elektrikli spor otomobili IONIQ 6 resmen tanıtıldı Enflasyon açıklandı; Nisan ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Nisan ayı kira zam oranı belli oldu Markasına, tipine, yakıtına göre Mart ayında en çok satan otomobilleri belli oldu Markasına, tipine, yakıtına göre Mart ayında en çok satan otomobilleri belli oldu Kış hazırlıklarınızı yapın! Yağmurun ardından kar geri geliyor Kış hazırlıklarınızı yapın! Yağmurun ardından kar geri geliyor Halk TV'den ayrılan Kayda Geçsin ekibi kendi kanallarıyla yayında! Halk TV'den ayrılan Kayda Geçsin ekibi kendi kanallarıyla yayında! Operasyon öncesi ''Erdoğan mı, İmamoğlu mu'' anketinin sonuçları açıklandı Operasyon öncesi ''Erdoğan mı, İmamoğlu mu'' anketinin sonuçları açıklandı Sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş'tan tepki çeken hareket Sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş'tan tepki çeken hareket TRT bir oyuncunun daha üstünü çizdi TRT bir oyuncunun daha üstünü çizdi
Avrupa Güzeli seçilmişti... Genç kadın korkunç bir şekilde hayatını kaybetti Avrupa Güzeli seçilmişti... Genç kadın korkunç bir şekilde hayatını kaybetti PKK yandaşları bebek katili Öcalan için toplandı PKK yandaşları bebek katili Öcalan için toplandı Akaryakıtta dün iptal edilen zam geri döndü: Depoları fulleyin! Akaryakıtta dün iptal edilen zam geri döndü: Depoları fulleyin! Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için kararını açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için kararını açıkladı İstanbul'da ''boykot çağrısı'' operasyonu: Gözaltına alınan 11 kişi için karar verildi İstanbul'da ''boykot çağrısı'' operasyonu: Gözaltına alınan 11 kişi için karar verildi Sosyal medyada bunları paylaşırken bir kez daha düşünün! Sosyal medyada bunları paylaşırken bir kez daha düşünün! Diyarbakır'a acil iniş yapan yolcu uçağı havalanamadı Diyarbakır'a acil iniş yapan yolcu uçağı havalanamadı İstanbul'da gece kulübünde silahlar konuştu: Yaralılar var İstanbul'da gece kulübünde silahlar konuştu: Yaralılar var Ekranların güzel sunucusu Ela Rümeysa Cebeci'nin tacizcisi yakalandı! Ekranların güzel sunucusu Ela Rümeysa Cebeci'nin tacizcisi yakalandı! CHP'nin ''İmamoğlu'na Özgürlük'' standında kan aktı CHP'nin ''İmamoğlu'na Özgürlük'' standında kan aktı