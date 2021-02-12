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  4. 12 Şubat 2021 13:52

İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini kömürlükte öldürüp, işe gitti!

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kişi eşini kömürlükte boğarak öldürdü. Olaydan sonra işe gittiği belirlenen zanlı, polis tarafından yakalandı.

İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini kömürlükte öldürüp, işe gitti!
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Olay geçen Çarşamba Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Kanısıcak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuklu Mahmut G.(37) ve Melek G.(32) çifti kumar ve ev alma konusunda bir süredir tartışma yaşıyordu. Olay günü yine eşiyle tartışan Mahmut G. 2 çocuğuna evde oturmalarını söyleyerek eşi Melek G.'yi kömürlüğe götürdü. Burada eşini boğarak öldüren Mahmut G., daha sonra binadan ayrılarak iş yerine gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Mahmut G.'yi gözaltına aldı. 2 çocuk annesi Melek G. ise dün Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.  

"HERKESİ ARAMIŞ ULAŞAMIYORUM DİYE"
Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz, "2 kızları var biri 8 biri 2 yaşında. Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. 'Ev alacaktım para vermedi ailesi.' diye beyanlarda bulunmuş ama o yalan. Doğrusu kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş. Hiçbir şey olmamış gibi işe gitmiş. 2 saat sonra iş yerinde patronuna hanım evde yoktu ben tekrar gidip bakayım demiş. Geri gelmiş gelince de herkesi aramış ulaşamıyorum diye. Kızın ailesi koştular eve gittiler. İniyorlar bakıyorlar ki ölmüş. Ambulans çağırdılar. Savcı geldi." diye konuştu.  



DHA

kadın cinayeti , fatih
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