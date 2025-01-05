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İstanbul'da kadın cinayeti: Önce sevgilisini vurdu, sonra kendisini

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İstanbul'un suç ilçesine dönüşen Esenyurt ilçesine bir kişi 32 yaşındaki genç kadını öldürüp, intihar etmeye kalkıştı.

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre tartıştığı sevgilisi B.S. (32)'i silahla öldüren Melik A. daha sonra kendisini öldürmek istedi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Melik A.'nın tedavisi sürerken kızının cenazesini Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan teslim alan baba S.S., "Cinayete kurban gittiğini öğrendim. Adaletin yerine gelmesini, bunu yapan kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

 Olay, saat 02.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden boşanan ve tek başına yaşayan 2 çocuk annesi B.S. ve Esenyurt'ta emlak işiyle uğraşan Melik A. bir süredir görüşüyordu. Dün akşam saatlerinde Seymen'in evine gelen Melik A. ile Seymen arasında tartışma çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen tartışmanın büyümesiyle evden 2 el silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri eşliğinde eve giren sağlık ekipleri yerde yatan B.S.'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı halde bulunan Melik A.ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. B.S.'in cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Evli olduğu öğrenilen Melik A.'nın tedavisi hastanede devam ederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 'KIZIMIN CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİM'

Kızı B.S.'in cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan baba S.S., "Polis bana saat 05.10'da 'Buraya gelebilir misiniz?' dedi. Arabaya binip gittim, bana kızımı gösterdiler. Cinayete kurban gittiğini öğrendim. Silahla vurulmuş, ben yerde yatarken ölüsünü gördüm. Adaletin yerine gelmesini, bunu yapan kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. İki tane çocuğu var. Biri 16 yaşında, diğeri de 11 yaşında. Silahla vurulduğunu savcı söyledi" ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler esenyurt kadın cinayeti cinayet intihar
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