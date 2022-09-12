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  4. İstanbul'da kadın yolcuların fotoğraflarını çekerken böyle yakalandı

İstanbul'da kadın yolcuların fotoğraflarını çekerken böyle yakalandı

İstanbul'da 2 genç kadını yolcu olarak alan taksi şoförü genç kadınların iddialarına göre gizlice fotoğraflarını çekerken yakalandı.

İstanbul’da Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen 2 kadın yolcu şoförün yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğraf çektiği anlaşılınca ortalık karıştı. 

Odatv'de yer alan habere göre taksicinin fotoğraf çektiği gören yolcular bunun üzerine neden fotoğraf çektiğini söyleyip galeriyi görmek istediklerini belirterek taksiciyi sıkıştırdı. Kadın yolcular kendi fotoğraflarının da çekilmiş olduğunu düşünüp taksiciden karakola çekmesini istedi. 

Bu isteği duyunca telaşlanan şoför galeriyi göremeyeceklerini böyle bir haklarının olmadığını söylemesi üzerine yolda polisi gören kadınlar yardım istedi. Şoför o sırada ara sokağa kaçıp galerisinde kayıtlı olan gizli çekim görüntüleri silmeye kalkıştığı esnada motosikletli polis ekibi aracın önünü kesti. 

Taksici dur ihtarına uymadığı ve polise mukavemetten tutanak tutulup tutuklanma sevki ile adliyeye sevk edildi. 

O anlar ise takside arkada oturan diğer yolcu tarafından kaydedildi.

OdaTV.com

Etiketler taksici sapık tacizci cep telefonu gizli fotoğraf gizli gizli polis polisten kaçtı
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