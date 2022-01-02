İstanbul'da kadına şiddet kamerada! ''Başında erkek yok'' diyerek saldırdılar

İstanbul Beylikdüzü'nde iş yeri açmak için ev sahibi ile kira kontratı yapan bir kadın girişimci, dükkat sahibinin ek taahhütname imzalatma isteğini kabul etmediği için saldırıya uğradı.

Büfe açmak için ev sahibi Hasan K. ile kira kontratı yapan Şükran A., dükkan sahibinin sonrasında ek taahhütname imzalatma isteğini kabul etmediği için saldırıya uğradı. Saldırı anları bir mahalle sakini tarafından kameraya kaydedildi.



SolTv’ye konuşan Şükran A. dükkan sahibinin kendisine “Kürt düşünüyorsun, teröristsin zaten” diyerek hakaret ettiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Büfe açmak için Beylikdüzü’ndeki bir dükkanı kiralamak istedim. 25 Kasım 2021’de dükkana annem ve kız kardeşimle giderek kira kontratını imzaladım. Birkaç gün sonra depozitoyu yatırarak tadilata başladım. Elektrik, su, doğalgazın devir işlemlerini ve ruhsat işlerini halletmek için 29 Kasım’da dükkana gittim. Dükkan sahibi bunun için kira kontratına ek olarak taahhütname imzalatmak istediğini söyleyince bunu kabul etmediğimi söylememe rağmen beni tehdit etti.”

“BAŞINDA BİR ERKEK YOK SENİ MUHATTAP ALMIYORUM”

Biz dükkana indikten sonra Hasan K. ve oğlu Hüseyin K. dükkanın önüne gelerek sandalyelerle camlara vurdular. Olay yerine polis geldikten sonra, ihbarı benim yapmış olmama rağmen ifadelerimiz sanık ifadesi olarak alındı. Sonrasında ben ve arkadaşım darp raporu almak için hastane ardından emniyete gittik. Savcıya gidip şikâyetçi olduktan sonra haklarında uzaklaştırma kararı aldırdık.

Dükkan sahibi, ‘Başında bir erkek yok, seni muhatap almıyorum. Ben bir erkeği muhatap alırım’ gibi kadın düşmanı ve ‘Sen zaten Kürt Kürt düşünüyorsun, sen teröristsin zaten’ gibi ırkçı söylemlerde bulundu. Ardından dükkan sahibi bana ve arkadaşıma saldırdı.

“İHBARI BEN YAPTIM AMA İFADEM ‘SANIK’ OLARAK ALINDI”

Ertesi gün dükkana girmek istediğimizde tehditlerin gerçekleştirilmiş olduğunu gördük. Elektrik tesisatına, doğalgaz vanasına zarar verilmişti ve dükkanın kapıları kilitliydi. Bunun üzerine tutanak tuttuk ve pazartesi tekrar dükkana gelmek üzere oradan ayrıldık. Polisse dükkana gittiğimiz günlerde, birileriyle birlikte açmanın daha güvenli olacağı telkininde bulundu.

“KADEM’E ULAŞTIM VE SONUÇ ALAMADIM”

“Bu süreçte çeşitli kadın örgütlerine ulaşmaya çalıştım. KADEM’e ulaştığımda ise olumlu bir sonuç alamadım. Sosyal medya aracılığıyla Kadın Dayanışma Komiteleri’ne ulaştım. Ve süreci anlattım. Bu şahısla civardaki esnafların ve önceki kiracıların da sorun yaşadığını biliyorum. Mücadelemi sonuna kadar devam ettireceğim.”

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