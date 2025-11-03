İstanbul'da kafede iki genç kız arasındaki sipariş kavgası kanlı bitti

İstanbul'da 20 yaşındaki bir genç kadın bir süre önce ayrıldığı eski iş yeri olan kafede 19 yaşındaki eski iş arkadaşıyla verdiği sipariş üzerine tartıştı. Tartışmanın ardından ise tam anlamıyla bir vahşet yaşandı.

İstanbul Bağcılar'daki bir kafede, sipariş kavgası ölümle son buldu. Sancaktepe Mahallesi'nde 31 Ekim günü sabaha karşı 04.20 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. H.T. (20) bir süre önce işten ayrıldığı kafeye gidip oturdu. Eski iş arkadaşı Ş.Ş.'den (19) siparişlerini istedi. İddiaya göre gelen siparişi beğenmeyince ikili arasında tartışma çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre tartışmanın ardından kafeden ayrılan Ş.Ş. evine gidip bıçakla döndü. Kız kardeşi F.Ş. (16) de onunla birlikte kafeye döndü. Ş.Ş., Husumetlisi H.T.'nın yanına gidip tartışmaya devam etti. İkilinin tartışmasında bıçağını çıkaran Ş.Ş., H.T.'yı önce karnından ardında kalbinden bıçakladı. Sustalı bıçakla yaralanan H.T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırıldı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ş.Ş. ve 16 yaşındaki kardeşi F.Ş.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 2 adet sustalı bıçak ise muhafaza altına alındı. Hastaneye kaldırılan H.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adliyeye sevk edilen Ş.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi, F.Ş. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor. Sabah Gazetesi