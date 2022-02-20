İstanbul'da kafeye kurşun yağmuru: Yaralılar var
Bayrampaşa'da 2 şüpheli kafeye ateş açtı. Saldırıda kafe içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Olay, Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Otomobille gelen iki kişi kafeye rasgele 4 el ateş etti. Saldırıda, kafe içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol