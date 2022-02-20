İstanbul'da kafeye kurşun yağmuru: Yaralılar var

Bayrampaşa'da 2 şüpheli kafeye ateş açtı. Saldırıda kafe içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay, Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Otomobille gelen iki kişi kafeye rasgele 4 el ateş etti. Saldırıda, kafe içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

DHA