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  4. İstanbul'da kahreden olay! Yanarak can verdiler

İstanbul'da kahreden yangın: Çok sayıda hayvan telef odu

İstanbul'da kahreden yangın: Çok sayıda hayvan telef odu

İstanbul Bayrampaşa'da 3 katlı binanın giriş katında bulunan evcil hayvan mağazasında çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu.

Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi üzerinde bulunan evcil hayvan mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle çok sayıda kuşun öldüğü belirlendi.

AA

Etiketler istanbul bayrampaşa yangın evcil hayvan petshop
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