İstanbul'da kampçılara şok operasyon

SİT alanı olan Madam Martha Koyu’nda yasak olmasına rağmen kamp yapan bazı kişilerin ağaçları yaktıkları, çevreye zarar verdikleri ihbarı üzerine Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon için hazırlık başlattı. Emniyet Müdürlüğü’nden sevk edilen helikopter havadan denetimlerini sürdürürken kamp alanının kuşatan polis operasyona başladı. Sahilde ve ormanlık alanda kurdukları çadırlarda kalan 54 kişi yakalandı.

Bu kişilerden Hakkında arama kararı olan 3 kişi gözaltına alındı. Diğerleri, hakkında yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı. 32 çadıra el konuldu, çadırlardan birinde 2 gram uyuşturucu ele geçti. Yakalanan kişilerden 37’sine 6831 sayılı Orman Kanunu’na muhalefetten 88’er lira para cezası kesildi. Ele geçen bıçaklar nedeniyle 6136 sayılı kanundan işlem yapıldı.

TUVALET İÇİN EVLERİN KAPISINI ÇALDILAR

Polis ormanda ateş yakmanın Sit alanı olması nedeniyle yasak olduğunu, burada kamp kuran kişilerin ormanda tuvalet olmaması nedeniyle vatandaşların kapısı çalınarak rahatsızlık yaratıldığını, vatandaşlardan yoğun şikayet alınması üzerine operasyonun düğmesine basıldığı bildirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.