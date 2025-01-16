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İstanbul'da kamyon dehşeti: Altına aldığı yayayı metrelerce sürükledi

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İstanbul Büyükçekmece'de kontrolden çıkan kamyon, yolda yürüyen bir vatandaşı altına alarak yaklaşık 50 metre sürükledi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 535 plakalı kamyon yokuş aşağı inerken sürücüsü E.Ş.'nin kontrolünden çıktı. Kamyon önce park halindeki panelvan minibüse, ardından bir sitenin önünde işçilerin malzeme indirdiği hafif ticari araca çarptı. O sırada 2 işçi araçtan çıkarken, bagajdan malzeme indiren 2 işçi ise kamyonla birlikte yolda sürüklendi. Kazada 1 işçi hafif yaralanırken, diğer işçi ise kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabaları neticesinde kamyonun altından çıkardığı Y.B. (19), ayaklarından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonun panelvan araca çarpmasının ardından işçilerin olduğu araca çarpıp, işçiyi altında sürüklediği görüldü.

İstanbul Büyükçekmece'de kontrolden çıkan kamyon, yolda yürüyen bir vatandaşı altına alarak yaklaşık 50 metre sürükledi.

İHA

Etiketler büyükçekmece kamyon trafik kazası
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