İstanbul'da kamyon dehşeti ! Genç kız feci şekilde can verdi

İstanbul Sultangazi Habipler'de bir hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki genç kıza çarptı. Genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti.

YOLUN KARŞISINA GEÇİYORDU

Olay Habibler Arnavutköy yolu üzerinde yaşandı. Saat 10:30 sularında Habibler istikametinden Arnavutköy yönünde hızla ilerleyen kamyon henüz kimliği belirlenemeyen 17 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve yolun karşısına gecmeye çalışan bir kız çocuğunu feci şekilde ezdi yaşanan olayda kız çocuğunun iç organları dağılarak yola saçıldı.

FRENE BASTI ANCAK KONTROLÜNÜ KAYBEDEREK TAKLA ATTI

Görgü tanıklarının anlattığına göre aşırı derecede hızlı bir şekilde ilerleyen kamyon sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğunu geç fark edince frene bastı ancak kum yüklü olduğu öğrenilen aracın ağır tonajlı olduğundan duramadığı ve kontrolünü kaybederek takla attığı yola dökülen kumlar nedeni ilede trafiğin tamamen durduğu öğrenildi.

TRAFİK TAMAMEN DURDU

Bir yönde yaşanan olay diğer yönde de meraklı sürücülerin durarak olayı izlemeleri nedeni ile trafik tamamen durdu ve uzun araç kuyrukları oluşmasına sebeb oldu olay yerinde emniyet ekiplerinin çalışmaları halen devam ediyor.