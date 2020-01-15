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  4. 15 Ocak 2020 17:37

İstanbul'da kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Avcılar'da kafeye gelen 300 TL'lik alacak yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, Merkez Mahallesi'ndeki belediye binasının hemen yanında bulunan bir kafede meydana geldi. Kafeye gelen Celal Gürkan Ö. içeride oturan Ekrem ve Hüseyin Yıldırım ile alacak konusunda tartışmaya başladı. Aralarında 300 TL'lik alacak sorunu bulunduğu öğrenilen  taraflardan  Celal Gürkan Ö. yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşe saldırdı.  Ağır yaralanan  Ekrem Yıldırım, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kalçasından yaralanan  Hüseyin Yıldırım'ın tedavisi ise sürüyor.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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