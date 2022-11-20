İstanbul'da kanlı hesaplaşma: 1 ölü 1 yaralı
İstanbul'da iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor.
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