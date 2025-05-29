İstanbul'da kanlı tuzak: Eski eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Fatih'te S.D., geçen yıl boşandığı karısının ilişki yaşadığı M.U.'yu taksiden indiği sırada bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası S.D. ve eski eşi N.K. gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Fatih ilçesi Sümbül Efendi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki çocuğu bulunan S.D. (42) ve N.K.(48) çifti geçtiğimiz yıl boşandı. Boşanmalarına rağmen eski eşiyle aynı evde yaşayan N.K., bir süredir M.U. (54) ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Boşandığı karısının M.U. İle mesajlarını gören S.D. durum karşısında adeta çıldırdı. S.D., M.U. İle konuşmak istedi ve bunun için karısından M.U.’yu evlerinin önüne çağırmasını söyledi. Bunun üzerine bir taksiyle çiftin evlerinin önüne gelen M.U., taksiden indiği esnada şüpheli S.D. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. S.D., saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı. Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan M.U.’nun taksici tarafından hastaneye götürüldüğü ve hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede şüpheli S.D. ve N.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri için emniyete getirilen çift buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İHA