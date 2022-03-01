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İstanbul'da kar sürprizi!

İstanbul'da kar sürprizi!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

İstanbul’un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Arnavutköy’de erken saatlerden itibaren etkili olan yağış zaman zaman şiddetini arttırdı. Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelere sarıldı. 

İKİ GÜN ÖNCE GÜNEŞLİYDİ, BU KAR TUTMAZ
Sabah saatlerinde kar yağışına denk gelen Mücahit Edkü, “Sabah uyandığımız da kar yağışı hakimdi hafif hafif tatlı şekilde yağıyor mart ayında yağması normal. İki gün önce de hava güneşliydi bu yağışın tutacağını çok sanmıyorum ama bakacağız” dedi.

İHA

Etiketler arnavutköy kar yağışı
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