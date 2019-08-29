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  4. 29 Ağustos 2019 07:56

İstanbul'da kara çarşaflı saldırgan dehşet saçtı

İstanbul Kağıthane'de kaldırımda sohbet eden 3 kişiye çarşaf giymiş bir erkek tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda bir kişi yaralanırken, polis kaçan saldırganı arıyor.

İstanbul'da kara çarşaflı saldırgan dehşet saçtı
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Olay, Ortabayır Mahallesi Feda Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda oturup sohbet eden 3 kişinin yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaklaştı. Çarşaf giydiği öğrenilen erkek saldırgan, 3 kişiye silahla ateş açtı. Saldırıda, vücudunun birçok yerine mermi isabet eden 21 yaşındaki Tuğra C. yaralanırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan Tuğra C., çevredeki vatandaşlar tarafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren Tuğra C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de delilleri topladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

 

DHA

saldırı , kara çarşaf
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