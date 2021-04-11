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İstanbul'da karaya oturan gemide yangın çıktı

Zeytinburnu Sahili'nde ocak ayında karaya oturan Comoros Bayraklı "Streamline" isimli kargo gemisinde çalışma yapıldığı sırada yangın çıktı.

Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle 29 Ocak'ta Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanı'na kayıtlı ve Comoros Bayraklı "Streamline" isimli kargo gemisi sürüklenerek, karaya oturmuştu. Gemi parçalanarak vinç yardımıyla karaya taşınmıştı. Akşam saatlerinde işçilerin gemide çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Etiketler zeytinburnu istanbul yangın gemi karaya oturan gemi
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