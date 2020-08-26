İstanbul'da katliam hazırlığındaki teröristle ilgili korkunç detay!

DEAŞ’lı Türk vatandaşı H.S. örgütten aldığı talimatla, sansasyonel eylem yapmak için İstanbul’a geldi. Beraberinde eylem yapacağı tüfek ve mermiler de vardı. H.S. istihbarat birimlerinin takibindeydi. İstanbul’daki her hareketi de İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından izlendi.

MASHARİPOV GİBİ ‘YALNIZ KURT’

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, 2017 yılbaşı gecesi Reina’yı basan DEAŞ’lı Masharipov gibi ‘yalnız kurt’ olduğu değerlendirilen H.S. Küçükçekmece’de bir otele yerleşti. Polisler oteli de izlemeye aldı. H.S. üzerinde siyah renk pantolon, siyah renk tişörtle dışarı çıktı. Yanında silah yoktu. Siyah bir şapka takıyor, virüs nedeniyle herkesin kullandığı tıbbi maskeyle dolaşıyordu. Başta İstiklal Caddesi olmak üzere Taksim bölgesinde eylem için keşif yaptı. Ara sokakları detaylarıyla inceledi. O anlarda MOBESE kameraları kayıtta, terörle mücadele polisleri peşindeydi

ÖZEL HAREKÂT OPERASYONU

İstanbul polisi takiple ilgili sonuçları adım adım İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’yla paylaştı. Başsavcılık önceki gün operasyon talimatı verdi. Olası bir çatışma riskine karşı Özel Harekât timleri büyük bir gizlilik içinde otele gitti. Polisler sabaha karşı H.S.’nin odasının kapısını kırarak içeri girdi.

H.S.’nin odasında yapılan aramada Kalaşnikof marka tüfek, 5 şarjör ve 150 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.S. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.





H.S.’nin odasından çıkan tüfek, daha önce bir saldırıda kullanıp kullanılmadığının tespiti için incelemeye alındı.

REINA ÖNCESİ KEŞİFTEYDİ

DEAŞ’lı Abdulkadir Masharipov 2017 yılbaşı gecesi ünlü gece kulübü Reina’da 39 kişiyi katletmişti. Daha sonra ortaya çıkan görüntülere göre, terörist 28 Aralık ve 31 Aralık akşamları Taksim Meydanı’nda cep telefonuyla ‘selfie’ çeker gibi keşif amaçlı görüntü kaydetmişti. Masharipov’un saldırısı ‘yalnız kurt eylemi’ olarak biliniyordu. Terörist çok fazla bağlantı kurmadan hedefe yöneliyordu. H.S.’nin de benzer bir eylem yapacağı değerlendirildi.

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lıya nefes kesen operasyon