İstanbul'da kaybolan kadını boğup, cesedini parçalayıp Kırşehir'e gömmüşler!

İstanbul Maltepe’de kaybolan 68 yaşındaki İranlı F.G.M.’nin cansız bedeni Kırşehir’de toprağa gömülü halde bulundu. Cinayeti, kadının Türkçe yazamadığını bilmeyen katil zanlısının apartman WhatsApp grubuna attığı "Tatildeyim" mesajı aydınlattı. Köpek tasmasıyla boğulan ve cesedi parçalara ayrılan talihsiz kadının katil zanlısı suçunu itiraf etti.

İstanbul’da kaybolan 68 yaşındaki İran uyruklu G.F.M.’nin, bir tartışma sonrası kendi köpeğinin tasmasıyla boğulduğu ve cesedinin parçalanarak Kırşehir’e gömüldüğü ortaya çıktı. Vahşeti, zanlının kurbanın telefonundan attığı bir mesaj ele verdi.

"Tatildeyim" Mesajı Katili Ele Verdi

Maltepe’de yaşayan ve 11 Nisan’dan beri haber alınamayan İranlı kadının evinde inceleme yapan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bozulmuş yemekleri görünce araştırmayı derinleştirdi. Talihsiz kadının Türkçe konuşabildiği ancak yazamadığı bilgisine ulaşan polis, apartman WhatsApp grubuna atılan "Tatildeyim" mesajından şüphelendi. Yapılan teknik incelemede, kadının son olarak gönül ilişkisi olduğu iddia edilen E.B. (49) ile görüştüğü ve 14 Nisan'da bir restoranda birlikte yemek yedikleri belirlendi.

Köpek Tasmasıyla Boğup Parçalara Ayırmış

Gözaltına alınan zanlı E.B., sorgusunda cinayeti itiraf etti. Araba içinde çıkan tartışma sonucunda G.F.M.’yi, kadına ait köpeğin tasmasıyla boğarak öldürdüğünü söyleyen E.B., cesedi aracın arka koltuğunda parçalara ayırdığını ve poşetlediğini anlattı. Zanlının, parçaladığı cesetle birlikte iki gün boyunca araçta kaldığı öğrenildi.

Cesedi Sokak Köpekleri Buldu

Cinayetin ardından Kırşehir’in Mucur ilçesine giden zanlı, ceset parçalarını buradaki yerleşim yerine yakın bir noktada toprağa gömdü.

17 Nisan günü bölgedeki sokak köpeklerinin kokuyu alıp toprağı kazmasıyla insan uzuvları gün yüzüne çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yapılan DNA incelemesinde, cesedin İstanbul’da aranan İranlı kadına ait olduğu kesinleşti.

3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında ana şüpheli E.B.’nin yanı sıra olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen M.A. ve S.G. de yakalandı. Denetimli serbestliği bulunduğu öğrenilen E.B. ve diğer iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Talihsiz kadının cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

İHA