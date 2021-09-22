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İstanbul'da kayıp 16 yaşındaki çocuktan kötü haber

İstanbul'da kayıp 16 yaşındaki çocuktan kötü haber

Kartal'da 3 gün önce ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Arda Yurtseven ormanda ölü bulundu.

Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Y. geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

 Arda Y.'in cep telefonun sinyaline ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Aydos Ormanı'nda bugün arama yapıldı. 

AKUT, Çevik Arama Kurtarma Timi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin katıldığı arama sırasında Arda Y.'in bisikletine rastlandı.

Aramalar sürerken Arda Y.'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu.

Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Y.'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Arda Y.'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Etiketler Kartal istanbul
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