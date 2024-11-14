İstanbul'da kayıp kız çocuğundan kötü haber: Cansız bedeni derede bulundu

İstanbul'da 3 gündür kendisindan haber alınamayan ve kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni Küçükçekmece'de Menekşe Deresi'nde balıkçılar tarafından bulundu.

Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde balıkçılar tarafından kadın cesedi bulundu. Bulunan cesedin 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki kıza ait olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Deresinin içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, denize açılan balıkçılar dere içinde bir ceset buldu.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti.

Bunun üzerine olay yerine dalgıç polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, cesedi sudan çıkararak inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 3 gün önce kaybolan kıza ait olduğu üzerinde duruldu.

İncelemenin ardından morga kaldırılan cesedin teşhisi için kaybolan kızın ailesi çağrıldı. Gelen aile, kızı teşhis etti. Cesedin 3 gün önce Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde kaybolan 17 yaşındaki İ.B.'a ait olduğunu kesinleşti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA