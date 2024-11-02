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  4. İstanbul'da kayıp olarak aranan Şirin'den acı haber: 1 kişi gözaltında

İstanbul'da kayıp olarak aranan Şirin'in cansız bedeni mezarlıkta bulundu: 1 gözaltı var

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İstanbul'da 31 Ekim tarihinde kaybolduğu açıklanan 6 yaşındaki minik Şirin'in cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

Türkiye Narin cinayetinin ortaya çıkan ayrıntılarıyla sarsılmaya devam ederken, İstanbul Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin H.'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

İstanbul'da 31 Ekim tarihinde kaybolduğu açıklanan 6 yaşındaki minik Şirin'in cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

İstanbul'da 31 Ekim tarihinde kaybolduğu açıklanan 6 yaşındaki minik Şirin'in cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

Dün gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.

İstanbul'da 31 Ekim tarihinde kaybolduğu açıklanan 6 yaşındaki minik Şirin'in cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

Polis ekipleri gece saatlerinde aldığı bir ihbar üzerine çalışma alanını daraltarak Feriköy Mezarlığı ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması yaptı.

İstanbul'da 31 Ekim tarihinde kaybolduğu açıklanan 6 yaşındaki minik Şirin'in cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

Yapılan arama çalışmalarının neticesinde kayıp kızın cansız bedenine ulaşıldı.

 

İstanbul'da 31 Ekim tarihinde kaybolduğu açıklanan 6 yaşındaki minik Şirin'in cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

Şirin H.'nin cansız bedeni otopsi işlemi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da 31 Ekim tarihinde kaybolduğu açıklanan 6 yaşındaki minik Şirin'in cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında sürerken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

DHA / İHA

Etiketler Çocuk şirin Feriköy Mezarlığı feriköy kayıp şirin
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