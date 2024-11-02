İstanbul'da kayıp olarak aranıyordu: Minik Şirin'i boğup, cansız bedenini mezarlığa atmış!

İstanbul'da 31 Ekim tarihinde kaybolduğu açıklanan 6 yaşındaki minik Şirin'in cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Şirin'in son olarak birlikte görüntülendiği ve kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen zanlı önce suçlamaları inkar etse de ardından Şirin'i mezarlıkta öldürdüğünü itiraf etti.

Türkiye Narin cinayetinin ortaya çıkan ayrıntılarıyla sarsılmaya devam ederken, İstanbul Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin H.'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

Küçük kızın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

Dün gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.

Polis ekipleri gece saatlerinde aldığı bir ihbar üzerine çalışma alanını daraltarak Feriköy Mezarlığı ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması yaptı. Yapılan arama çalışmalarının neticesinde kayıp kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Minik Şirin'in cansız bedeni otopsi işlemi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken şüpheli 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İncelenen kamera görüntülerinde Şirin'in bir adamla görüldüğü ve mezarlık yakınlarında kaybolduğu tespit edildi. Görüntülerden tespit edilen şüpheli kağıt toplayıcısı gözaltına alındı.

Önce inkar etti, sonra itiraf etti

49 yaşında bir kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen şüphelinin ilk ifadesinde olayla bir ilgisi olmadığını söylediği öğrenilirken ortaya çıkan kamera görüntüleri sonrasında cinayet zanlısı M.Ö. emniyette verdiği ilk ifade de Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Cinayet şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan cinayet şüphelisi M.Ö.,’nün daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenildi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Şişli'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin'in Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeninin bulunmasının ardından haberi alan ailesi gözyaşına boğuldu. Yakınları aileyi teselli etmeye çalıştı. Kızlarının öldüğünden haberlerinin olmadığını söyleyen aile üyeleri evlerinin önünde kızlarından bir haber bekledi. Saat 11.00 sıralarında sağlık ekipleri eşliğinde ailenin evine gelen yetkililer, acı haberi verdi. Anne Y.H. ve baba İ.H. sinir krizi geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen anne ve baba ayakta durmakta zorlandı.

Mahalle sakini K.E. “Ben en son Şirin’i Perşembe günü pazara giderken gördüm. Çocuk neşeli şekilde pazara doğru gidiyordu. İkindide yukarı doğru çıkarken gördüm. Tek başına gidiyordu. Ben mezarlığa gitmiş, ölüsü çıkmış diye duydum. Çok üzüldüm. Ben onu duydum çok korktum. Torunlarım okula gidemem diyor. Biz artık korkuyoruz dedi.

Şirin’in dedesi M.H. "Ben dedesiyim şuanda bana bir haber verilmemiştir. Duyuru yok. Şuan mezarlıkta görmedik. Babası akşamdan beri gitti geldi. Karakola da gittim bana bir bilgi vermediler. Bize söylenen bir şey yok. Bize söylenecek ki Adli Tıp Kurumu’na gideceğiz. Ölmüş diyorlar görmemişim. Gözümle görecem ki ölmüş diyeceğim. Bana akrabalarım, arkadaşlarım telefon açıyor. ‘Ölmüş, öldürülmüş’ diyorlar" diye konuştu.

DHA / İHA