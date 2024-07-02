İstanbul'da ''Kayseri'deki olaylar'' operasyonu: Gözaltılar var

Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden provokasyon amaçlı paylaşım yapan 6 şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele, Güvenlik Şube ile İstihbarat Şube Müdürlükleri, sosyal medya üzerinde provokasyon yapan hesaplara yönelik ortak çalışma başlattı. Dün akşam Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden provokasyon amaçlı paylaşım yapan hesaplar Siber Polisi ve istihbarat birimlerince tespit edildi. Söz konusu provokasyon amaçlı hesap sahiplerinin kimlik bilgileri belirlendikten sonra Güvenlik Şube Müdürlüğü ile paylaşıldı. Kayseri’de yaşanan olaylarla ilgili kışkırtıcı ve halkı tahrik eden hesap sahibi 6 şüpheli İstanbul’da 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu

Sosyal medyada sığınmacı karşıtlığı ve Türk düşmanlığına yönelik kamuoyunda karşılıklı nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen söz konusu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Gözaltına alınan 6 hesap yöneticisinin emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, şüphelilere “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçları kapsamında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Bakan Yerlikaya açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Türkiye genelinde 5. kol faaliyetinde bulunan sosyal medya provokatörlerine ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, “30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı. Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37’sinin bot, paylaşımların yüzde 68’nin ise provokatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız” ifadelerini kullandı.

İHA