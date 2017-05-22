39 kişi ölmüştü; ünlü eğlence mekanı Reina yıkıldı
39 kişi ölmüştü; ünlü eğlence mekanı Reina yıkıldı
Bu haber sürücülerin canını sıkacak
Bu haber sürücülerin canını sıkacak
''Yaz ne zaman gelecek'' sorusunun cevabı belli oldu
''Yaz ne zaman gelecek'' sorusunun cevabı belli oldu
Yüzbinlerce emekliye 300 lira zam geliyor
Yüzbinlerce emekliye 300 lira zam geliyor
Emina Sandal'dan Mustafa Sandal onaylı olay pozlar
Emina Sandal'dan Mustafa Sandal onaylı olay pozlar
Hepimizin evinde var ! Hepsi için toplatma kararı çıkarıldı !
Hepimizin evinde var ! Hepsi için toplatma kararı çıkarıldı !
Piyasalarda gözler dolar ve Euro'da... 4 TL'yi aştı...
Piyasalarda gözler dolar ve Euro'da... 4 TL'yi aştı...
İstanbullulara 30 büyük müjde ! İşte şanslı ilçeler...
İstanbullulara 30 büyük müjde ! İşte şanslı ilçeler...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 22 Mayıs 2017 10:16

İstanbul'da kaza: İki inatçı sürücü gişeye sıkıştı

İstanbul Kartal'da iki araç, aynı anda geçmeye çalıştıkları gişeye sıkışınca bu ilginç görüntü ortaya çıktı.

İstanbul'da kaza: İki inatçı sürücü gişeye sıkıştı
A+ A-

İstanbul'da Kartal Samandıra gişelerinde iki inatçı sürücü aynı anda geçmek istedikleri gişede sıkışıp kaldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kartal-Samandıra gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Naci Taner ve Sezer Kaya isimli iki sürücü aynı gişelerden geçmek için inatlaştı.

Aynı anda ilerlemeye çalışan sürücüler gişelere sıkışıp kaldı. Kaza nedeniyle inatçı sürücülerden Uğur Naci Taner hafif yaralanırken olay yerinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Olayın ardından gişelere sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı sürücü Taner'in ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Daha sonra Taner, tedavi edilmek üzere Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücülerden Sezer Kaya, "Ben gişelerden geçerken soldaki araba benim önüme atladı. Önüme atlayınca otomatikman bariyerlere girdik. İkimizde sıkıştık camlar falan patladı çok kötü bir durumdayız şu anda" dedi.

Araçlar olay yerine sevk edilen dev vinçle üç saatlik çalışa sonucu çekilerek çıkarıldı.

 

 

İHA

trafik kazası , ogs gişesi , hgs gişesi , inatçı sürücüler