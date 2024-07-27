İstanbul'da kediye korkunç işkence: 2'si de yakalandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kediyi havaya doğru fırlatıp, o anları kameraya çeken 2 çocuk yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki M.Y., sokakta tuttuğu yavru kediyi binanın ikinci katındaki bir daireye doğru havaya fırlattı. 15 yaşındaki arkadaşı B.E.D. de o anları cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısları tespit etti. Kimlikleri tespit edilen 2 çocuk, Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları biten şüpheliler, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet” suçundan yarın adliyeye sevk edilecek.

İHA