İstanbul'da kene istilası: Belediyeden çözüm bulamayan vatandaş isyan etti!

İstanbul Sarıyer'deki Ayazağa Mahallesi, son bir haftadır tehlikeli bir kene istilasıyla boğuşuyor. Mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla 500'den fazla kene öldürürken, Sarıyer Belediyesi ve İBB'ye yapılan ilaçlama çağrılarının yanıtsız kalması büyük tepki çekti.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde son günlerde artış gösteren kene vakaları, mahallede büyük bir paniğe ve halk sağlığı krizine neden oldu.

Havaların ısınmasıyla birlikte 132. Sokak ve çevresindeki yeşil alanlarda yoğunlaşan keneler, ölümcül sonuçlar doğurabilen hastalık riski nedeniyle vatandaşları tedirgin ediyor. Mahalle sakinlerinin Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yaptığı acil ilaçlama ve temizlik çağrılarının yanıtsız kalması ise tepkileri çığ gibi büyütüyor.

"10 Yıldır Böyle İstila Görmedik, Kendi İmkanlarımızla 500 Kene Öldürdük"

Özellikle çocukların oyun alanlarını ve yaya güzergahlarını tehdit eden durum karşısında esnaf ve mahalleli çaresiz kalmış durumda. Bölge esnaflarından Murat Baştuğ, son bir haftadır kendi imkanlarıyla istilayı önlemeye çalıştıklarını belirterek, yetkililerin duyarsızlığına isyan etti. Baştuğ, "10 yıldır burada yaşıyorum, ilk defa böyle bir kene istilası gördüm. Bir haftada 500'ün üzerinde kene öldürdük. Defalarca haber vermemize rağmen gelen giden olmadı. İlaçlama yapılmadığı için üreme devam ediyor, çocuklarımız ve vatandaşlar artık evinden dışarı çıkamıyor" ifadelerini kullandı.

Duruma İnanmayanlar İçin Keneleri Kavanozda Topladılar

Özellikle akşam serinliğinde kene sayısının inanılmaz boyutlara ulaştığını belirten 45 yıllık mahalle sakini İkram Düzgün, bu ani artışın kaynağının ormanlık alanlar olabileceğinden şüphelenirken, mahalleli Hasan Çörek ise yaşadığı ilginç ve bir o kadar ürkütücü olayı paylaştı.

Kendi paçasında gezinen keneyi fark ettikten sonra etrafın keneyle kaynadığını anlayan Çörek, "Sokaktan geçenler kene olduğuna inanmıyordu. Ben de cımbızla toplayıp kavanoza koydum, görünce inandılar. Mazgalların yıkanmamasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Büyükşehir'i aradık, muhtara yazdık, kimse ilgilenmiyor. Yetkililer acilen buraya el atmalı" diyerek Sarıyer'de patlak veren sağlık tehdidine karşı acil eylem planı talep etti. Bölge halkı, yetkili belediyelerin bir an önce bölgeyi karantinaya alıp geniş çaplı ilaçlama yapmasını bekliyor.

Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı'nın belirtileri nelerdir?

Kırım Kongo kanamalı ateşinin belirtiler ise şöyle sıralandı;

Kenenin ısırmasından sonra 1-3 gün (en fazla 9 gün) içinde, hastalıklı kana/sıvıya temas sonrası ise 5-6 gün (en fazla 13 gün) içinde başlar.

Ani başlayan ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal şikayetler arasındadır.

İlerleyen günlerde ise burun, diş eti, cilt altı kanamaları, idrarda ve dışkıda kan, deride morarma, karaciğer ve böbrek yetmezliği gelişebilir.

Geç tanı koyulursa ölüm ihtimali artar. Ne yazık ki tedavi için özel bir ilacı yoktur.

Hekim, hastanın durumuna göre tedaviyi düzenler. Bu nedenle hastalıktan korunmak çok önemlidir.

Hastalıktan Nasıl Korunulur?

Pikniğe/tarlaya giderken uzun kollu kıyafet, pantolon ve çizme/tulum giyilmelidir. Pantolon paçaları çorap içine sokulmalıdır.

Kene bulunan yerlerden dönüldüğünde kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil tüm vücut kontrol edilmelidir. Kene varsa keneyi ezmeden, döndürmeden, cımbız veya eldivenle çıkarılmalıdır.

Eğer çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kene çıkarıldıktan sonra o bölge antiseptikle (kolonya örneğin) temizlenmelidir. Kenelerin üzerine sigara basmak, kolonya veya gaz yağı gibi maddeler dökmek; kenenin kasılmasına ve taşıdığı mikropları vücuda aktarmasına neden olabileceğinden, bu tür uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Hayvanların kanıyla veya dokusuyla direkt temastan kaçınılmalıdır. Kene teması sonrasındaki 10 gün içinde ateş, kas ağrısı, kanama gibi şikayetler gelişirse mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Sağlık çalışanına kene teması mutlaka söylenmelidir.

Kene fark edildiğinde: En kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Kıyafet seçimi: Kırsal alana çıkarken açık renkli, kapalı kıyafetler tercih edilmeli; pantolon paçaları çorap içine alınmalı.

Hayvan teması sonrası: Özellikle meralardan dönen hayvanlarla temas eden kişilerin dikkatli olması, üzerlerini kontrol etmesi öneriliyor.

Kene kontrolü: Doğa yürüyüşleri, piknik veya hayvan otlatma sonrası vücut dikkatlice kontrol edilmeli".

İHA